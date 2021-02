Atiradores invadem festa infantil e matam dois rapazes a tiros no Paraná

Dois rapazes foram assassinados em uma festa infantil, na noite deste domingo (31), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Daniel Alves de Lima Junior, 20 anos, e Diego Fonseca, 19, foram alvos de diversos disparos de arma de fogo, efetuados por homens encapuzados que invadiram a festa. A Polícia Civil investiga.

Eles estavam em uma festa de aniversário de uma criança de 4 anos, na rua Vereador Altivir Stoco, no bairro Borda do Campo, quando um veículo Honda Civic estacionou em frente a casa.

O agente Strombech da Guarda Municipal disse os atiradores estavam encapuzados. “A princípio, quatro indivíduos saíram de um Honda Civic preto, entraram na festa com capuz, acharam os dois rapazes e efetuaram disparos de arma de fogo”, descreveu o guarda à Banda B. ?O que chama atenção é que o crime foi cometido em uma festa infantil, ou seja, muita criança, aqui, muita mulher, também. Os marginais não respeitaram isso?, completou.

Uma ambulância do Siate foi acionada, mas os dois não resistiram aos ferimentos e morreram na hora.

Houve gritaria e as crianças foram retiradas do local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Familiares e amigos não souberam dizer o que poderia ter motivado a morte dos amigos na festa. A Polícia Civil investiga o crime.



Fonte: Banda B