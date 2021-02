Duplo homicídio em Cascavel: Atirador só não matou a ex, pois ela estava com o filho do casal no colo

Nesta madrugada (01), um duplo homicídio foi registrado no Bairro Santo Onofre, em Cascavel, sendo que além dos dois homens executados, um terceiro foi baleado. O fato teria acontecido por ciúmes, sendo que um dos acusados deslocou ao imóvel, onde estava a ex-companheira, e acabou matando Paulo Sergio Brizola e Marcelo Santos de Faria. Rayan Peterson Prestes, também foi baleado, mas conseguiu fugir, sendo socorrido pelo Siate e encaminhado ao HUOP. Após executar os dois homens, o acusado teria ido até uma das mulheres e puxou o gatilho duas vezes, mas a arma teria falhado. Ele ainda teria recarregado a arma, sendo que deslocou em direção a ex, mas não teria atirado, pois ela estava com o filho do casal no colo. A dupla teria fugido em um Corsa Sedan de cor prata. As equipes da Polícia Militar registraram a ocorrência e fazem busca aos dois atiradores, que já foram identificados. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, investiga o caso, sendo que denúncias dos atiradores devem ser repassadas pelo plantão da DH, no (45) 9-9909-3842 ou pelos telefones 190, 197 ou 153. Fonte: CGN