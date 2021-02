Pintor perde chaves de casa tenta pular portão, cai de cabeça e morre

Um pintor, de 40 anos, que teria perdido as chaves de casa, acabou morrendo ao tentar pular o portão da casa em que morava e cair de cabeça no chão. O episódio aconteceu na manhã deste domingo (31), na rua Joaquim Cardoso da Silveira, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

Segundo o soldado Barbieri, do 20° Batalhão da Polícia Militar, uma ambulância do Samu foi acionada e constatou a morte no local. “Segundo informações do morador de cima, ele escutou um barulho e ao ver da janela de sua casa viu o cidadão caído no chão. Foi chamado o Samu que atestou o óbito no local”, disse o soldado.

“Foi uma fatalidade. Esqueceu a chave provavelmente, foi pular o portão ali, se enroscou e acabou caindo de cabeça no chão”, contou Barbieri.

A vítima morava sozinha e seria natural do estado do Espírito Santo. Ele caiu de uma altura de cerca de dois metros.



Fonte: Banda B