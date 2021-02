DROGARIA MORITAFARMA – FARMA & FARMA – Sempre o Melhor Preço

“A Drogaria Moritafarma está presente no município de Ubiratã a mais de 30 anos. É uma empresa que sempre está a disposição do cliente para atendê-lo da melhor forma possível.”

Participe da Promoção Show de Prêmios Farma & Farma e concorra a 01 carro e 02 motos 0 Km.

Para participar basta realizar uma compra de no mínimo R $1,00 na Drogaria Moritafarma – Farma & Farma e você já poderá se inscrever em nossa promoção. E ainda, se quiser dobrar as suas chances de ganhar, é só levar um item da marca SupraUp junto com você.

Não perca essa chance, participe da promoção!

Além disso, temos à sua disposição medicamentos e remédios genéricos. Tempos uma ampla oferta de cosméticos e itens de higiene pessoal, bem como fraldas descartáveis para bebês e geriátricas, lenços umedecidos e toda uma linha de produtos de primeira qualidade para mamães e bebês.

Venha conhecer a nossa loja. Estamos no endereço Avenida Nilza Oliveira Pepino, 1317, no bairro Centro, na cidade Ubiratã, PR

Consulte preços no telefone:

(44) 3543-1321