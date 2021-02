Homem é detido em Nova Aurora com veículo carregado de cigarros contrabandeados

Um homem foi detido e encaminhado pela Polícia Federal até Cascavel na tarde desta terça-feira (02) após ser abordado com o veículo carregado de cigarros contrabandeados em Nova Aurora.

Durante patrulhamento da Polícia Militar no distrito de Palmitópolis a equipe viu um GM/Vectra prata, com os vidros escuros e fechados, sem visibilidade da parte interior.

Policias tentaram uma abordagem mas o condutor acelerou e fugiu. Depois do acompanhamento tático, já nas proximidades do trevo de acesso a Nova Aurora, o homem entrou com o carro em uma plantação de soja, e na sequencia foi abordado.

Dentro do veículo foram encontradas 30 caixas de cigarros contrabandeados, totalizando 1.500 pacotes

Fonte: Catve.