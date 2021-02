Polícia Civil de Campina da Lagoa prende 4 indivíduos envolvidos em tentativa de homicídio

Na tarde desta terça-feira (02), uma equipe da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento a 03 mandados de prisão preventiva e a um mandado de apreensão (de menor) contra quatro indivíduos com suspeita de participação em uma tentativa de homicídio ocorrido em Campina da Lagoa.

O crime ocorreu no dia 16/01/2021, quando a vítima saía da sua residência em seu veículo e foi abardada por quatro indivíduos que estavam dentro de um Fiat/Argo preto, ocasião em que um deles desceu do carro e foi em direção à vítima, efetuando diversos disparos com uma pistola 9mm.

A vítima foi alvejada com três disparos e conseguiu sobreviver, depois de ser submetida a procedimento cirúrgico.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu por questões atreladas ao tráfico de drogas e ao contrabando de cigarro, mais precisamente sobre disputas territoriais e pela gestão nos negócios.Com as prisões, a Polícia Civil terá mais 10 dias para concluir as investigações.Todos os envolvidos permanecem presos, à disposição da Justiça.

Fonte: Ivo Vourvupulos Viana – Delegado de Polícia Civil