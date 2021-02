ACIDENTE DEIXA VÍTIMA FATAL NA PR 486

Um veículo Corsa de cor prata capotou na manhã desta sexta-feira (05), na rodovia PR 486, entre a cidade de Boa Esperança e o trevo da rodovia PR 180, que demanda para Goioerê.

Uma pessoa que estava no veículo, conforme as primeiras informações, estaria em óbito. Ainda não se sabe as circunstâncias em que aconteceu o acidente.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual atende ao acidente e por enquanto não há identificação da vítima.

Fonte: Portal Região