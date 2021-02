Morre ex-prefeito de Cascavel, Salazar Barreiros

O ex-prefeito de Cascavel, no oeste do Paraná, Salazar Barreiros morreu na manhã desta sexta-feira (5), aos 81 anos.

Segundo a família, ele estava internado em um hospital e não resistiu a complicações de uma infecção após uma série de cirurgias na coluna.

Natural de Getulina, no interior paulista, Barreiros foi prefeito do município por dois mandatos, de 1989 a 1992 e depois entre 1997 e 2000, além de também se destacar na cidade como líder cooperativista.

De acordo com a família, o velório será realizado na Capela Master da Acesc, das 13h às 17h, com o sepultamento previsto para 17h no Cemitério Jardins.

Homenagens

No município, o atual prefeito da cidade, Leonaldo Paranhos (PSC), declarou luto oficial de três em Cascavel.

“O ex-prefeito Salazar Barreiros foi um gestor comprometido com a cidade e um exemplo de homem público. Com certeza seu legado não será esquecido jamais. Rogo a Deus que conforte a família e os amigos nesse momento de dor”, afirmou Paranhos.

Pelas redes sociais, o filho Salazar Barreiros Júnior lamentou a morte do pai e ressaltou o legado do ex-político.

“O legado mais importante que os pais podem deixar é o exemplo: fé , trabalho incansável, solidariedade e exemplos vivos nos moldam e contagiam, multiplicando a vida em filhos e netos. A fé nos fortalece na certeza de que podemos mudar e transformar o mundo que nos cercas. Meu pai vive e continua a animar a vida de todos que puderam partilhar de sua motivação incansável. Mesmo com o corpo abatido pelos anos não esmoreceu ante as adversidades. Vive e pulsa, assim como Dona Idalina e meu irmão Lourenço, que o recebem nesta passagem para vida eterna”, publicou.

