AUTORES DE UM ROUBO CONTRA UMA IDOSA FORAM PRESOS NESTA MANHÃ

Na manhã desta segunda-feira (08), em atuação conjunta, equipes da Polícia Civil e Militar deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva e a dois mandados de apreensão de menores na cidade de Altamira do Paraná.

O crime ocorreu na noite do dia 30/01/2021, na cidade de Altamira do Paraná, quando três indivíduos (um adulto e dois menores) abordaram uma senhora de 77 anos de idade e, mediante agressões, subtraíram a quantia de 5 mil reais e todos os objetos que estavam dentro de uma bolsa carregada por ela.

Com o início das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar os autores do delito e, imediatamente, representou ao Judiciário pela prisão preventiva do adulto e pela internação dos adolescentes.

O crime causou comoção e revolta na comunidade de Altamira do Paraná, pela forma brutal e covarde com que os autores agiram.Todos os envolvidos permanecem detidos, à disposição da Justiça.

Fonte:Policia Civil de Campina da Lagoa