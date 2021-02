Corpo de casal de Goioerê desaparecido pode estar enterrado em Umuarama

Policiais civis e militares com apoio do Corpo de Bombeiros estão realizando na manhã de hoje (8) escavações para tentar localizar os corpos de Kawany Grejanim Cleve Machado, de 23 anos e Rubens Aparecido Bigueti Junior, de 29 anos que estão desaparecidos desde outubro do ano passado.

As escavações com uma mini pá carregadeira da prefeitura está sendo realizada no Jardim Arco-íris.

Conheça o caso

Kawany Cleve e Rubens Biguetti tinham 23 e 29 anos, os dois desapareceram na noite de 3 de agosto de 2020, entretanto, só foi confirmado o desaparecimento após o filho do casal de 4 meses na época ser localizado abandonado. Além disso, o carro foi encontrado incendiado próximo a uma área de mata.

Atualizações

No terreno escavado foi encontrado duas peças de roupa, agora serão levadas para reconhecimento.

Fonte: Umuarama News