Motorista de aplicativo é assaltado, colocado no porta-malas e deixado na BR 369

Um motorista de aplicativo foi assaltado em Cascavel e deixado às margens da BR 369 próximo a Corbélia.

Conforme relatório da Polícia Militar, a equipe foi informada de que um homem estava próximo a rodovia pedindo ajuda.

No local foi constatado que se tratava de um motorista de aplicativo. Ele informou que foi roubado por três suspeitos na Rua Paraguai no Centro.

Ainda conforme o relatório, os envolvidos estavam armados com pistolas e o renderam e o colocaram no porta-malas do Gol.

A vítima foi deixada às margens da BR 369 próximo a cidade de Corbélia.

O motorista foi levado à 15ᵃ SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.

Fonte: Catve