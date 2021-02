Nota Paraná faz novo milionário em Ponta Grossa

O Programa Nota Paraná fez um novo milionário em Ponta Grossa, no valor de R$ 1 milhão. O sorteio de prêmios aconteceu na manhã desta segunda-feira (8). Dois outros prêmios, de R$ 200 mil, saíram para contribuintes de Curitiba.

Além desses, foram sorteados 100 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas.

No total, foram sorteados R$ 5 milhões referentes as notas emitidas nas compras de outubro – R$ 2,8 milhões para cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal e R$ 2,2 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa.

Para as instituições, foram 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100.

Mensalmente o Nota Paraná distribui, através dos sorteios, 40.103 prêmios aos cidadãos cadastrados, totalizando um valor de R$ 2,8 milhões. Para as entidades assistenciais cadastradas são 20.010 prêmios, totalizando R$ 2,2 milhões.

Para participar, basta se cadastrar no site e aderir ao regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota você ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, a cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão.

CRÉDITOS

Além do sorteio, o Nota também liberou os créditos gerados nas compras do mês de novembro nesta segunda-feira (08).

Neste mês foram liberados R$ 24 milhões, sendo R$ 21,8 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,22 milhões para organizações sociais cadastradas e que receberam doações de notas fiscais.

O valor é ligeiramente inferior ao de janeiro (R$ 24,2 milhões), mas representa um crescimento de 11% em relação a fevereiro de 2020, quando foram liberados R$ 21,7 milhões.

Os créditos gerados poderão ser utilizados para abater do IPVA, creditados na conta bancária ou no novo programa Paraná Pay, onde os consumidores podem fazer o uso dos seus créditos em estabelecimentos turísticos da região. Participe!

AEN-PR