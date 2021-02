Idoso atira e mata esposa de 69 anos

O crime que chocou os moradores de Indianópolis, cidade à 71 Km de Campo Mourão foi registrado na noite desta segunda-feira (08), por volta das 20 horas, quando os policiais militares foram acionados para comparecerem na Av. Xavantes, pois a princípio ocorreu um disparo de arma de fogo.

Ao chegar ao local a equipe se deparou com uma mulher caída ao chão com um tiro na cabeça. A vítima foi Alice de Oliveira Duarte de 69 anos. A equipe médica da cidade foi acionada, foi ao local, porém a vítima já estava em óbito.

A Polícia Militar apurou, que o autor do disparo teria sido o próprio esposo da vítima o senhor Otávio Pinto de 71 anos, estava presente, na cena do crime mesmo porque ele faz uso de um andador e não houve possibilidade de fugir do local.

Com ele foi apreendido 01 revólver marca Taurus calibre.38 Special, municiado com seis munições, 05 intactas e 01 deflagrada. Ao ser questionado se haveria mais armas na casa do autor entregou mais 01 Revolver marca Taurus calibre.38 Special, municiado com 05 munições intactas, ambas as armas não foram localizadas o registro nem tão pouco no sistema SESP.

Questionado, informou que há alguns dias estava tendo discussões com a esposa dele e, no momento do fato, pensou que ela estava armada com uma faca, mas na verdade era uma régua de alumínio.

Um Policial Civil esteve no local para colher as primeiras informações e confirmou que, a vítima levou um tiro na face que atravessou a cabeça saindo na região da nuca. Após uma perícia feito no local por parte da Polícia Civil, o corpo de dona Alice foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal da Cidade de Campo Mourão e será liberado para a família na manhã desta terça-feira.

Armas, autor e munições, foram encaminhados para as medidas judiciárias. Um homem identificado apenas como Antônio, que seria irmão do autor, foi encaminhado como testemunha por ser a única pessoa que estava presente no local na hora do crime.

