Bayern de Munique conquista o tetra do Mundial de Clubes; veja a lista de campeões

.

O Bayern de Munique venceu o Tigres por 1 a 0 e conquistou o seu quarto título do Mundial de Clubes, o segundo desde que o torneio adotou o atual formato e é organizado pela Fifa. A equipe alemã agora se junta ao Milan na segunda posição dos maiores vencedores da competição, se contadas todas as edições desde 1960. O Real Madrid é o maior campeão, com sete taças.

O título do Bayern é o quinto da Alemanha. O Borussia Dortmund, campeão em 1997 em cima do Cruzeiro, é o outro time do país que levou o torneio, ainda na extinta Copa Intercontinental. Foi a 13ª conquista de europeus no torneio nos últimos 14 anos, a oitava seguida

MUNDIAL DE CLUBES: campeões em todos os formatos desde 1960

CLUBES # DE TÍTULOS ANOS Real Madrid 4 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 Milan 4 1969, 1989, 1990 e 2007 Bayern de Munique 4 1976, 2001, 2013 e 2020 Barcelona 3 2009, 2011 e 2015 São Paulo 3 1992, 1993 e 2005 Inter de Milão 3 1964, 1965 e 2010 Boca Juniors 3 1977, 2000 e 2003 Peñarol 3 1961, 1966 e 1982 Nacional 3 1971, 1980 e 1988 Santos 2 1962 e 1963 Corinthians 2 2000 e 2012 Juventus 2 1985 e 1996 Independiente 2 1973 e 1984 Manchester United 2 1999 e 2008 Ajax 2 1972 e 1995 Porto 2 1987 e 2004 Atlético de Madrid 1 1974 Internacional 1 2006 Grêmio 1 1983 Flamengo 1 1981 River Plate 1 1986 Estudiantes 1 1968 Racing 1 1967 Vélez Sarsfield 1 1994 Borussia Dortmund 1 1997 Liverpool 1 2019 Feyenoord 1 1970 Estrela Vermelha 1 1991 Olimpia 1 1979

