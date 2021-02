Saúde de Goioerê começa a vacinar idosos acima de 90 anos nesta terça

A Secretaria de Saúde de Goioerê recebeu 200 doses de vacina contra a covid-19 para serem vacinados os idosos acima de 90 anos. A vacinação inicia hoje, quarta-feira, 9, das 13:30 às 17 horas no sistema drive thru, em frente a sede do polo da UAB, ao lado do novo Forum.



A Secretária de Saúde, Gabriela Martins explica que o Ministério da Saúde mudou a estratégia de vacinação, que inicialmente iria vacinar primeiramente todas as pessoas que trabalham na área da saúde, passando a priorizar os idosos acima de 90 anos.



Segundo a secretária, este público quando é infectado pelo vírus do covid, tem o estado de saúde agravado rapidamente, sendo internado com mais frequencia, e sendo a parcela da população mais vulnerável ao coronavírus.



A vacinação prossegue na quarta e quinta-feira o dia todo. Os idosos deverão levar documentos pessoais e carteirinha de vacinação se possuírem.

Em casos de idosos acamados nessa faixa etária podem ligar na UBS de referência e informar nome completo, idade e endereço para posterior vacinação no domicílio.



A secretária de saúde, Gabriela Martins explica que Goioerê chegou a vacinar 66% dos trabalhadores da saúde, envolvendo profissionais que atuam na rede pública e particular, e que não recebeu mais doses para concluir a vacinação deste grupo. Hoje, terça-feira, 9, Goioerê receberá a segunda dose da vacina dos profissionais que foram vacinados e que depois de 20 dias devem tomar a segunda dose.

Fonte: Goionews