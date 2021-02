Ubiratã registra a 19ª morte por Covid – 19

Foi confirmado nesta quinta-feira (11), através do exame Lacen para COVID-19 que um paciente de 74 anos que foi a óbito na data de ontem (10), estava infectado com o vírus.

Foi confirmado também nesta quinta-feira, mais 7 casos positivos chegando ao total de 27 infectados. No total 813 pessoas com comprovação de exames foram infectadas no município, dessas, 767 já estão recuperadas, 27 em recuperação e 19 pessoas vieram a óbito.