Agência do Trabalhador tem 14 vagas de emprego em Goioerê

A Agência do Trabalhador de Goioerê tem 14 vagas de emprego em aberto, para início imediato, em diversos cargos e funções.

Os interessados em alguma das vagas devem procurar a Agência do Trabalhador, portando todos os documentos pessoais, inclusive a carteira de trabalho.

Agência do Trabalhador de Goioerê fica localizada na Avenida Tiradentes, 150, Fone: 3522-2790.

Confirma abaixo as vagas disponíveis:

03 – Vendedor – com experiência

01 – Secretária do lar

01 – Motorista – CNH D

01 – Operador de Pá Carregadeira

01 – Auxiliar Contábil – com experiência e CRC

01 – Preparador e Lavador de Veículos

01 – Atendente de Padaria

01 – Auxiliar de Projetos – CNH B

01 – Auxiliar de Impressão Gráfica

02 – Pedreiro – com experiência

01 – Mecânico de Máquinas Agrícolas

Fonte: Goionews