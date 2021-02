Garoto de 14 anos é morto a tiros com requintes de execução no Paraná

Um garoto de 14 anos de idade morreu vítima de disparos de arma de fogo na noite deste sábado (13). O crime, com requintes de execuão, foi registrado na rua Gregório Mainardes Moreira, na região do Dal Col, em Piraí do Sul, cidade na região de Ponta Grossa.

Segundo a Polícia Militar (PM), o menino foi atingido pelos disparos e morreu antes mesmo de receber atendimento – os autores do crime fugiram do local antes da chegada das autoridades. Uma equipe do Samu foi até o local e constatou o óbito.

O local do crime foi isolado por equipes da PM e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa (foto). O caso será investigado pela Polícia Civil e o garoto ainda não foi identificado oficialmente.

(aRede).