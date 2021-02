Homem é encontrado morto a facadas dentro da casa em Campo Mourão

Na noite de domingo (14), mais um homicídio foi registrado na cidade de Campo Mourão, um homem identificado como sendo José Roberto dos Santos, 50 anos, foi encontrado morto a golpes de faca na casa onde morava, na Rua Bela Vista (Lar Paraná) em Campo Mourão.

A Polícia foi comunicada pela esposa dele, que disse ter encontrado o marido morto ao chegar em casa. As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil para descobrir a autoria do crime. Segundo a esposa, o companheiro chegou em casa alterado na noite de sábado, dizendo que havia brigado com uma pessoa em um bar próximo da residência.

Ela disse que para evitar confusão com o marido teria telefonado para a filha ir buscá-la. Ainda segundo ela, passou o resto da noite de sábado e todo o domingo na casa da filha.

Ao retornar à noite teria encontrado o esposo assassinado. Pelas características do cadáver e o sangue já ressecado, os policiais constataram que o crime havia ocorrido há várias horas.

Uma faca de cozinha com vestígios de sangue também foi encontrada no quintal vizinho. Alguns moradores ouvidos pelos policiais disseram não terem ouvido nenhum barulho ou pedido de socorro. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada autópsia. Esse foi o quarto homicídio ocorrido em Campo Mourão este ano.