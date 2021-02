Motorista morre em batida entre caminhão e duas carretas no Paraná

O motorista de um caminhão morreu em um engavetamento entre o veículo que ele dirigia e outras duas carretas na descida da Serra do Mar, na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, neste domingo (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito estava lento no local devido a um carro em pane no trecho quando os veículos bateram na traseira um do outro.

A batida aconteceu na altura do km 665, no sentido litoral. Um helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado para fazer atendimento do acidente, mas o caminhoneiro, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a PRF, a pista ficou completamente bloqueada das 12h30 às 13h45. Depois, uma pista foi liberada. A fila de veículos chegou a ter 10 quilômetros.

(G1-Paraná).