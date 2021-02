Rapaz á agredido e tem R$ 2.300 roubados em casa de prostituição na região

Um rapaz de 30 anos foi violentamente agredido e teve todo o seu dinheiro levado por um grupo de jovens que conheceu em uma casa noturna, em Campo Mourão. Os agressores levaram a carteira da vítima, com cerca de R$ 2.300,00.

O caso ocorreu do lado de fora de um suposto prostibulo, localizado na rua Maria Olímpia Jardim, na saída para Maringá, por volta das 2h30min da madrugada de domingo, 14.

O rapaz, que trabalha em uma fazenda, entre Peabiru e Terra Boa, disse que ao chegar na casa de prostituição, conheceu alguns rapazes, os quais perceberam que ele estava com boa quantia em dinheiro.

Já durante a madrugada, ao sair do estabelecimento, ele disse que foi seguido e agredido do lado de fora pelos rapazes, com chutes, socos e com um pedaço de madeira. No local, foi deixado sem dinheiro e sem a carteira.

Mesmo bastante ferido, ele caminhou cerca de quatro quilômetros, até chegar na casa de um conhecido, na rua Francisco Beltrão, no conjunto Mario Figueiredo, onde pediu ajuda.

A Polícia Militar e o Samu foram acionados e a vítima foi encaminhada ao hospital Santa Casa, com vários ferimentos no rosto e na cabeça. Os agressores não foram localizados pela polícia.

