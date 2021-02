Homem perde a vida em colisão na BR 369 em Corbélia

Um homem, identificado como Luis Mascarenhas, 36 anos, morador de Corbélia morreu em um acidente de trânsito na BR 369, entre Cascavel e Corbélia, no fim da tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com informações apuradas pela equipe, um Ford Escort e uma caminhonete Dodge Dakota seguia no mesmo sentido na rodovia. Quando o condutor do automóvel foi acessar a via marginal à esquerda aconteceu a batida com a caminhonete. Os veículos foram arrastados com o impacto da batida até o barranco na marginal da rodovia. Os carros ficaram com grandes danos.

O motorista do Escort não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pai e filho, de 41 e 21 anos, que ocupavam a caminhonete Dakota, foram atendidos por socorristas da concessionária que administra a rodovia e encaminhados ao Pronto Atendimento de Corbélia.

Equipes da Defesa Civil de Corbélia, Siate, Viapar, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Instituto de Criminalística estiveram na ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.