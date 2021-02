Usando carro oficial, prefeito de Boa Vista da Aparecida é preso transportando galos de briga

Na tarde desta segunda-feira de Carnaval (15), o prefeito de Boa Vista da Aparecida, foi detido durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal, na BR-386, em Sarandi, interior do Rio Grande do Sul.

O prefeito estava conduzindo um Jetta, um carro oficial do município e levava no interior do porta malas, 6 galos de rinha.

A PRF interceptou o prefeito após ele fazer uma ultrapassagem em local proibido. A detenção ocorreu no âmbito da Operação Carnaval, desenvolvida em todo o país.

Além de usar o carro oficial do município, realizar uma manobra proibida colocando a vida de outras pessoas em risco e estar levando 6 galos de rinha, os animais estavam acondicionados em sacos presos e em condições precárias no porta malas.

O prefeito foi conduzido à Polícia Civil local para registro da ocorrência. O veículo foi recolhido a depósito e os galos foram encaminhados para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo.

Fonte: PRF