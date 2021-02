Avião com 2 tripulantes faz pouso forçado próximo ao Contorno Sul em Maringá

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no loteamento no Jardim Monte Carlo, próximo ao Contorno Sul, nos fundos do Detran, após uma suposta pane, na manhã desta quinta-feira (18), em Maringá.

Estavam dois tripulantes na aeronave. De acordo com o serviço de Operações Aéreas, os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Bom Samaritano.

O avião pertence ao Aeroclube de Maringá. O comandante da aeronave identificado como Douglas Hackl, tentou pousar em uma das ruas do loteamento, porém, o trem de pouso bateu em resto de construção dificultando o pouso.

Plantão Maringá