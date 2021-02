Consumo de peixes e ovos aumenta durante a quaresma

Com a chegada da quaresma o consumo de peixes e ovos aumenta. Afinal tradicionalmente muitas famílias católicas optam por trocar o consumo da carne vermelha em determinados dias, pelos dois itens. Mas o alto preço tem assustado os consumidores.

Até o fim do ano passado era possível encontrar o filé de tilápia o mais consumido com valor de 28 até 30 reais, mas agora com as dificuldades de vinda do produto não se encontra mais o peixe de 800g por menos de R$ 34,90.

Assim como o peixe, os ovos de galinha também subiram de preço e hoje é praticamente impossível encontrar o produto por menos de seis reais a dúzia.

A quaresma começou oficialmente nesta quarta-feira (17), com a Quarta-feira de Cinzas. Para o catolicismo simboliza um período de 40 dias em preparação para a Páscoa.

Nesse período a igreja católica também coloca em prática a Campanha da Fraternidade que neste ano tem como tema fraternidade e diálogo compromisso de amor.



JC1