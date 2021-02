Escolas estaduais enfrentam surto da Covid-19 mesmo sem aulas presenciais

Na manhã desta quinta-feira (18), a direção estadual da APP-Sindicato identificou, na região de Maringá, noroeste do Estado, ao menos 9 escolas que passarão os próximos 14 dias fechadas em quarentena porque educadores(as) foram contaminados(as) pelo novo CoronaVírus.

O secretário de Comunicação da APP-Sindicato, Luiz Fernando Rodrigues alerta para um agravante. “Na macrorregião de Maringá, que compreende Maringá, Campo Mourão, Umuarama e os municípios entorno desta cidade, ontem havia apenas 5 leitos disponíveis para os casos graves da Covid-19 para uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Estamos fazendo um levantamento detalhado também da situação nos hospitais públicos e temos constantemente alertado o governador, o secretário, os deputados e prefeitos que o nosso Estado não tem condições estruturais e sanitárias de enfrentar um retorno às aulas de forma presencial”.

Uma greve está marcada para o dia 1 de março, quando está previsto o retorno presencial com alunos(as). Conforme definido em uma assembleia, a paralisação será nas atividades presenciais, mantendo as aulas online. O Sindicato também defende que funcionários e equipes diretivas e pedagógicas possam realizar as atividades de maneira online.

Nos próximos dias, os(as) dirigentes do Sindicato intensificam visitas às escolas para verificação de situações de descumprimento de resoluções e decretos do próprio governo e conversarão com profissionais, pais, mães e estudantes sobre as propostas da APP-Sindicato para a realização de aulas online e em defesa da vida.

Informações: APP Sindicato