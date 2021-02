Jovem de 29 anos é a 262º vítima do Covid-19 na região

A morte da jovem Bárbara Pasqualli, 29 anos por Covid-19 foi registrada no início da noite de quarta-feira (17) na cidade de Mamborê. Ela estava internada na UTI do Hospital Santa Rita, em Maringá. É a 10ª morte por Covid no município e 262ª na Comcam.

A morte da jovem comoveu a cidade. Várias mensagens em sua homenagem foram publicadas nas redes sociais por amigos, lamentando a perda. Ela foi sepultada na manhã de hoje, no cemitério municipal de Mamborê. Devido a protocolos de segurança não houve velório.

De acordo com último boletim divulgado pela secretaria municipal de Saúde, Mamborê tem 504 casos confirmados de coronavírus, 479 recuperados, 10 suspeitos, e 60 pessoas monitoradas.

A Comcam tem 13.980 casos de coronavírus desde o início da pandemia. As mortes ocorreram em Campo Mourão (94); Goioerê (20); Ubiratã (19); Campina da Lagoa (13); Araruna (12); Peabiru (11); Terra Boa (11); Mamborê (10); Engenheiro Beltrão (8); Barbosa Ferraz (8); Roncador (8); Moreira Sales (7); Quinta do Sol (6); Janiópolis (6); Iretama (6); Farol (5); Boa Esperança (4); Juranda (3); Altamira do Paraná (2); Nova Cantu (2); Corumbataí do Sul (2); Luiziana (2); Fênix (1); Quarto Centenário (1); e Rancho Alegre do Oeste (1).