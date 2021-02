MUNICÍPIO DE ANAHY PUBLICA NOVO DECRETO PARA CONTER AVANÇO DA COVID-19

A Prefeitura Municipal de Anany publica ainda nesta quinta-feira (18) um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19 no município.

Segundo relatório da Secretaria de Estado da Saúde, o município com menos de 3 mil moradores soma 83 casos e 3 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus.

A preocupação é com o avanço da pandemia por lá, com aumento dos casos nos últimos dias.

O município que pertence à área de abrangência da 10ª Regional de Saúde de Cascavel passa a proibir a disposição de cadeiras e mesas nas calçadas de bares, lanchonetes, carrinhos de lanche, espetinhos, lojas de conveniência distribuidora de bebidas e panificadoras. Essa é a principal alteração no novo decreto que prevê ainda o fechamento do comércio aos domingos. As exceções são: postos de combustíveis, cooperativas e borracharias que devem funcionar em escala de plantão.

Fonte: Portal24