PRF realiza entrega de 20 novas viaturas técnicas para transporte de cães

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou, na sede do órgão no Paraná, a entrega de 20 viaturas técnicas para transporte de cães.

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas) instituiu o Banco de Projetos para a reunião de propostas técnicas relacionadas com a redução da oferta de drogas, com a finalidade de fomentar políticas públicas de combate ao narcotráfico, de difusão de conhecimentos sobre crimes, delitos e infrações relacionados a entorpecentes ilícitos e crimes conexos.

Deste modo, observa-se o perfeito alinhamento entre o propósito do Banco de Projetos com as iniciativas da PRF voltadas para as atividades especializadas de repressão ao tráfico de drogas, que apresentam resultados cada dia mais expressivos: somente no ano de 2020, a PRF tirou de circulação mais de 30 toneladas de cocaína e 727 toneladas de maconha, números recordes na história da instituição e do Brasil.

Dentre as atividades especializadas no combate ao tráfico, destaca-se a cinotecnia, com o binômio formado pelo policial e seu cão farejador. Com a finalidade de incrementar esta atuação, foi apresentado pela PRF, e acolhido pela Senad, o projeto “Viaturas Técnicas para o Transporte de Cães”, que culminou com o investimento de R$ 3,78 milhões para a aquisição de 20 viaturas escritório tipo Furgão de Trabalho e Transporte de Cães, que serão empregadas nas diversas atividades dos Grupos de Operações com Cães, nas Superintendências Regionais da PRF pelo Brasil.

Diretores de vários órgãos estiveram presentes, representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, das forças de segurança do Estado do Paraná, da Receita Federal e de parlamentares da bancada federal de Curitiba participaram da cerimônia simbólica.

O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Beggiora, fez a entrega simbólica das novas viaturas ao Diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio e disse que a PRF vem batendo sucessivos recordes na apreensão de drogas e esse investimento é fruto da retirada de drogas de circulação, também com ajuda dos cães.

“Estamos estruturando, no Brasil, uma série de mudanças e evoluções, focados em atender a missão constitucional da PRF, ajudando a trazer um resultado mais frutífero para a sociedade brasileira, em conjunto com os órgãos parceiros. O compromisso da PRF é a entrega de excelentes resultados para o país e para os cidadãos brasileiros”, disse Eduardo Aggio.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, ressaltou que “o nosso compromisso é de arregaçar as mangas e por a mão na massa para fazer diferente pelo nosso país, como nunca foi feito antes”.

