Casos de fura-fila são investigados pela Polícia Civil e Ministério Público

Estão sendo apurados casos de indivíduos que estariam furando a fila da vacinação contra a Covid-19 no estado do Paraná.

A ação visa punir criminal, administrativa e civilmente casos em que o suspeito venha a desobedecer as normativas da vacinação, não respeitando a ordem dos grupos a serem vacinados.

Neste caso, o indivíduo estará descumprindo uma medida sanitária preventiva, caracterizando um crime com pena de até um ano de prisão.

Em casos em que o suspeito é servidor público, ele ainda poderá responder por improbidade administrativa e até mesmo perder o cargo.

O trabalho da PCPR (Polícia Civil do Estado do Paraná) acontece em conjunto do Ministério Público da Saúde e do Patrimônio Público.

Assessoria