Funcionário Publico é morto a tiros dentro de casa em Goioerê

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa na Rua Piracicaba, na Vila Guaíra, em Goioerê, na noite deste domingo (21).

Conforme informações obtidas pelo Goionews no local do crime, o atirador chegou em uma motocicleta, entrou na casa e atirou contra a vítima, que estava sentada no sofá da sala.

O local foi isolado pela equipe da Polícia Militar e a equipe da Polícia Civil também foi acionada para iniciar investigações. Após a perícia, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão.

A vítima foi identificada como Gilmar dos Santos Mendes, de 52 anos, que trabalhava como operador de máquinas da Prefeitura de Goioerê.

Goionews