Homem morre ao ser atropelado por trem na região de Maringá

Um homem que não portava documentos, morreu na noite deste sábado (20), após ter sido atropelado por uma locomotiva (trem). O acidente foi registrado na cidade de Mandaguari.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Era por volta das 23 horas, quando a PM foi informada do caso. Quando os policiais e as equipes do Bombeiro e Defesa Civil chegaram no local, se depararam com uma cena lamentável. A vítima atingida pelo trem, teve o corpo completamente dilacerado. Diante desta situação, os órgãos competentes foram acionados para realizarem os procedimentos de praxe na cena do ocorrido.

Uma perita do Instituto de Criminalística e um investigador da Polícia Civil, compareceram no local. Nenhuma hipótese ou linha de investigação entorno deste ocorrido, é descartada pelas autoridades policiais. Inclusive a de um possível homicídio.

O maquinista relatou ter visto três pessoas sentadas sobre a linha férrea. Quando o trem aproximou-se, duas delas se levantaram e deixaram o local tomando rumo ignorado. Já a vítima permaneceu nos trilhos, e infelizmente o atropelamento foi inevitável.

O corpo do homem foi removido e encaminhado ao IML de Apucarana, onde aguarda identificação. A locomotiva que se envolveu no suposto acidente, seguia sentido a Apucarana.

Plantão Maringá