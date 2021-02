PF apreende helicóptero com 220 quilos de cocaína no Paraná

Neste domingo (21), a Polícia Federal de Maringá apreendeu um helicóptero na área rural do Município de Santa Mônica/PR, aproximadamente a 180 km de Maringá, carregado com aproximadamente 220 quilos de cocaína. Nos últimos dias, a Polícia Federal vinha recebendo informações de que naquela região estavam sendo abastecidos helicópteros em áreas isoladas, fora do padrão convencional de abastecimento de aeronaves, o que indicava a prática de ilícitos.

Diante tais circunstâncias, foram realizadas investigações em campo e diligências que resultaram na identificação de local suspeito, onde, na manhã deste domingo (21), Policiais Federais abordaram, em solo, um helicóptero modelo RR-44 que se preparava para o transporte da droga. Junto à aeronave foram encontrados grande quantidade de combustível para aeronave, aparato específico para o abastecimento clandestino e a droga apreendida.

Três indivíduos foram presos em flagrante, um deles se tratava do possível piloto da aeronave e os outros dois estariam no apoio logístico do abastecimento. Todos responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e também por associação criminosa e/ou organização criminosa.

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal efetuou apreensão semelhante na região de Barbosa Ferraz/PR, cidade localizada a 120 km de Maringá/PR, ocasião em que foi apreendida uma carga de 430 kg de cocaína, também transportada por helicóptero. É a maior apreensão de cocaína da Polícia Federal em Maringá no ano de 2021.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do estado do Paraná, 3ᵃ Cia Independente da PM em Loanda/PR e do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil.

