Boletim da Sesa registra 136 novos óbitos pela Covid-19 nesta terça-feira

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (23) 6.253 novos casos confirmados e 136 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 618.936 casos confirmados e 11.206 mortos em decorrência da doença.

Os casos divulgados nesta data são de janeiro (40) e fevereiro (6.141) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (2), junho (1), julho (1), agosto (4), setembro (3), outubro (1), novembro (12) e dezembro (48).

VACINA – O Paraná já aplicou 364.633 doses, sendo 286.837 da primeira dose e 77.796 da segunda dose contra a Covid-19 até a manhã desta terça-feira, 23 de fevereiro. Portanto, 286.837 paranaenses já foram vacinados.

Ao todo, o Estado recebeu 538.900 doses do Governo Federal até o momento.

Clique aqui.

INTERNADOS – 1.464 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.270 pacientes em leitos SUS (582 em UTI e 688 em leitos clínicos/enfermaria) e 194 em leitos da rede particular (84 em UTI e 110 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.468 pacientes internados, 650 em leitos UTI e 818 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 136 pacientes. São 58 mulheres e 79 homens, com idades que variam de 23 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 15 de julho de 2020 a 23 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (15), Ponta Grossa (15), Maringá (7), Apucarana (6), Andirá (5), Arapongas (5), Londrina (5), Cascavel (4), Foz do Iguaçu (4), Toledo (4), Campo Magro (3), Coronel Vivida (3), Rolândia (3), Almirante Tamandaré (2), Cambé (2), Campo Largo (2), Cornélio Procópio (2), Guaiaçá (2), Guaratuba (2), Jandaia do Sul (2), Leópolis (2), Marialva (2), Medianeira (2), Palmeira (2), Paranavaí (2), Pato Branco (2), Pinhais (2) e São José dos Pinhais (2). 109

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapoti, Araucária, Braganey, Clevelândia, Faxinal, Figueira, Floresta, Foz do Jordão, Guaraci, Imbaú, Itauna do Sul, Ivaí, Jacarezinho, Jesuítas, Matinhos, Ortigueira, Palmas, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Rondon, Santa Tereza do Oeste, Santana do Itararé, Sapopema, Sarandi, Tuneiras do Oeste e Turvo.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa 4.504 registra casos de residentes de fora, 87 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo clicando aqui.

Fonte: Sesa.