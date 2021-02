Criança é encontrada amarrada em Paranavaí

Uma criança foi encontrada pela equipe da Guarda Municipal, com tornozelo amarrado por um fio em uma residência na tarde da última terça-feira (23) em Paranavaí.

De acordo com informações da Guarda Municipal, durante patrulhamento algumas pessoas abordaram a equipe no Bairro São Jorge, e informaram que havia uma criança sendo mantida amarrada por alguns dias.

Os guardas foram até o local informado e constaram o fato. A criança estava debruçada no chão com o tornozelo amarrado por um fio e a outra ponta estava amarrada no muro do quintal.

A mãe do menino disse aos agentes que amarrou o filho para ele não ficar na rua.

Além disso, os guardas também encontraram marcas de agressão nas costas e nos braços da criança.

Diante dos fatos, a mãe foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Informações: Paranavaí em Destaque