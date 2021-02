Santa Casa não tem mais vagas para pacientes com Covid – 19

A Santa Casa de Campo Mourão não tem mais leitos para atender pacientes com Coronavírus. “Nem pelo SUS, nem convênios. Não adianta chegar e dizer eu pago. Não temos onde colocar”, avisou na tarde desta quarta-feira (24), o médico Renato Gibim, diretor técnico da Santa Casa.

Segundo o médico, o hospital está com pacientes na sala de procedimentos na espera, na clínica e até no corredor. “Estão me ligando da Central de Regulação e pedindo vagas. Tem paciente intubado dentro de ambulâncias por aí”, afirmou o médico, ao acrescentar que até mesmo o público jovem está buscando atendimento no hospital.

Ao lamentar a situação, que já era prevista, mais uma vez o médico pediu que a população adote as medidas recomendadas pelas autoridades de Saúde. “Ontem à noite vi bares lotados, ninguém está cuidando, estão brincando com a vida. As ruas lotadas, os bares lotados. Faço um apelo sincero: cuide-se. Se o bar está aberto, fique em casa. Não vão na balada, mantenham o isolamento, usem máscara e lavem as mãos toda hora”, conclamou.

Conforme boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, só na terça-feira (23) Campo Mourão teve mais 70 casos confirmados da doença, número que está bem acima da média. Outros 16 municípios da região também confirmaram mais 103 casos, o que totaliza 14.609 casos desde o início da pandemia, com 270 mortes.

O chefe da 11ª Regional de Saúde, Eurivelton Siqueira, disse nesta quinta-feira (24) que ainda não tem informação de quando serão enviadas mais vacinas para a região.

Em todo o Estado a situação é de colapso, com hospitais completamente lotados e o número de casos positivos aumentando todos os dias. A previsão é que Campo Mourão adote medidas mais rígidas ainda esta semana para tentar garantir menor circulação de pessoas.

Fonte: Valdir Bonete, Tribuna do Interior