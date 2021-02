Paraná amplia liderança nacional da produção de tilápias em 14%

Enquanto que em 2019 o Paraná produziu mais de 146 mil toneladas da tilápia, em 2020 a produção chegou a 166 mil toneladas. Resultado que é cerca de 135% superior ao obtido pelo estado de São Paulo, por exemplo, que ocupa a vice-liderança nacional.

O crescimento acelerado da piscicultura no estado do Paraná tem sido impulsionado pela região Oeste. O modelo cooperativista de integração é o que tem feito com que o pequeno produtor aposte em ampliar ainda mais a produtividade.

E é esse apoio que tem feito os negócios da família Kuhn, do interior de Toledo crescer. Há cinco anos, o Sr. Valdacir que já trabalhava com lavoura e gado leiteiro resolveu apostar na Piscicultura.

Ele tinha um espaço ocioso na propriedade e foi ali que instalou os tanques. Com isso, ele e a família tiveram mais trabalho pela frente, mas também puderam ampliar a renda da propriedade.

E a lida começa cedo. Cada um tem uma responsabilidade. O Lucas faz a biometria e cuida da ração dos peixes. Já a Poliana faz o controle da qualidade da água. A Maria é quem gerencia a parte financeira e o seu Valdacir supervisiona tudo.

Juntos eles são responsáveis por uma produção de mais de 60 mil tilápias por lote. O negócio da família deu tão certo, que eles pensam em ampliar a produção para 100 mil tilápias.

A necessidade de ampliar a produção é estimulada pelas cooperativas que buscam ampliar ainda mais o abate da tilápia. O motivo é a demanda do mercado internacional. A tilápia brasileira tem como principais compradores, os Estados Unidos, Chile, China e Japão.

JC1