Imposto de Renda 2021: Declaração deve ser entregue a partir da próxima segunda

A Receita Federal informou que o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda 2021, será iniciado em 1° de março e vai até o dia 30 de abril.

A notícia foi anunciada pelo subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento na Receita Federal, Fabrício Faber em publicação nas redes sociais.

O sistema para declaração já esta disponível para preenchimento. Além disso, o aplicativo gerador da declaração estará acessível para download na Apple Store, Google Store e na página da Receita.

Quem deve realizar o pagamento?

– Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020;

– Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

– Quem obteve, em qualquer mês de 2020, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

– Cidadãos que, em 2020 tiveram receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

– Quem até 31 de dezembro de 2020 teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

– Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2020;

– Pessoas que optaram pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.

Documentos necessários:

– Comprovantes de renda;

– Bens e direitos;

– Rendas variáveis;

– Pagamentos e deduções efetuadas.

Pagamento das restituições:

Entre os meses de maio e setembro, serão realizados pagamentos de 5 lotes.

1° lote: 31 de maio

2° lote: 30 de junho

3° lote: 30 de julho

4° lote: 31 de agosto

5° lote: 30 de setembro

Informações: TV Cultura