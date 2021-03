Bebê de 1 ano e 4 meses morre vítima da Covid-19 em Maringá

Uma bebê de um ano e quatro meses morreu na noite deste sábado (27), em um hospital de Maringá, por complicações da Covid-19, segundo a família.

Letícia estava intubada desde o último domingo (21).

Segundo informações de Luziane Guerra, amiga da família, a bebê não tinha nenhuma doença pré-existente. “Uma criança saudável, sem doença pré-existente, pegou a Covid-19 e morreu. Ela não respondeu ao tratamento e o pulmão foi totalmente comprometido A coisa é seria, vamos nos cuidar e cuidar dos nossos filhos e familiares”, relatou em entrevista.

Os sintomas da menina começaram no dia 15 de fevereiro. No dia 17 saiu o resultado positivo para covid-19 e no dia 21 a bebê piorou, então foi entubada.

Os pais de Letícia também contraíram o vírus. A mãe teve apenas sintomas leves e se recupera em casa. Já o pai está hospitalizado.

A menina era a única filha do casal, segundo Luziane Guerra.

“Ela foi muito esperada. Eles fizeram vários tratamentos e demorou muitos anos para ela vir. A família vai precisar de muitas orações”, reforçou.



GMC Online