Prefeito de Mamborê busca caminhos para não prejudicar o comércio local durante o lockdow

Recentemente por meio do decreto estadual, o governador do Paraná decretou lockdown em todo o estado do Paraná. Diante da situação vários estabelecimentos comerciais não poderiam abrir as portas. No último dia 26 de fevereiro o prefeito de Mamborê Ricardo Radomski, preocupado com a economia financeira do município, reuniu-se com lideranças da Sociedade Civil, Associação Comercial e Comitê de Enfrentamento ao Coronavirus, para buscar soluções na flexibilização do trabalho do comércio para senão prejudicar de forma nenhuma as atividades não essenciais.

No último sábado dia 27, o prefeito juntamente com a secretária de saúde e a chefe da divisão de vigilância sanitária, concederam entrevista na rádio União FM, onde deixaram isto bem claro a toda a comunidade, sendo que na próxima segunda-feira dia 01 o prefeito irá se reunir novamente com lideranças para estar buscando meios, para jamais estar prejudicando de forma nenhuma o comércio do município, mas também de forma nenhuma permitir aglomerações e que cada estabelecimento cumpra as determinações de proteção ao enfrentamento do covid-19, neste momento tão crítico em qual passamos.

Fonte: Prefeitura de Mamborê