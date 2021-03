Sargento da Policia Ambiental atira em mulher e comete suicídio em Mamborê

No final da tarde de sábado (27), uma tragédia chocou moradores da cidade de Mamborê. Segundo informações um Policial Militar, comandante do Batalhão da Policia Ambiental de Campo Mourão, identificado como Sargento M.S. invadiu a residência de uma mulher, localizada na Avenida Manoel Francisco da Silva, próximo à esquina com a Rua Ivaí, após a invasão na residência o mesmo teria entrado em vias de fato, discutido com a mulher e após agredi-la havia desferidos três disparos de arma de fogo contra a mesma, na sequência o militar praticou o ato extremo, tirando a própria vida no interior da residência.



Segundo informações, a equipe do destacamento da Policia Militar de Mamborê recebeu informações de que o policial estaria bastante alterado na residência. Diante das informações os policiais foram até o local para averiguar e, ao chegarem, ouviram vários disparos de arma de fogo no interior da casa. A equipe ainda tentou contato com o policial e a mulher, mas não houve respostas.

Os policiais isolaram o local e solicitaram reforço, pois ainda não sabiam da real situação no interior da residência, que encontrava-se trancada. Chegou a ser solicitado apoio da Equipe Rotam de Campo Mourão para adentrar a residência, mas durante a ação e antes da chegada de reforço os policiais ouviram gritos e tiros no interior da residência e invadiram a casa, momento em que constataram que o militar já se encontrava morto e a mulher ferida com marcas de socos no rosto e ferimentos a bala nas mãos e no pé.

Equipes da Polícia Militar de Mamborê fizeram o isolamento da residência até a chegada da equipe da Polícia Civil e Polícia Científica, a mulher foi socorrida por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Mamborê e encaminhada para os primeiros atendimentos no Hospital Municipal da cidade, na sequência foi transferida para atendimento médico mais avançado em um Hospital da cidade de Campo Mourão. O IML instituto médico legal de Campo Mourão foi acionado para recolher o corpo do militar.

Não há informações oficiais sobre a relação entre o sargento e mulher que ele baleou antes de se matar. As circunstâncias do ato serão investigadas pela Polícia Civil. O sargento era muito conhecido na cidade de Mamborê, era praticante de esporte, atuando em times de futebol da cidade de Mamborê, o militar deixa sua esposa e uma filha ainda de colo.

Fonte: Cidade Destaque