CAMINHONEIROS NO PARANÁ PROTESTAM CONTRA AUMENTO DO DIESEL

Na manhã desta terça-feira (02), caminhoneiros se reuniram em frente à refinaria da Petrobrás da Rodovia do Xisto, a BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O protesto é contra o aumento do diesel, válido a partir de hoje.

Conforme um dos participantes do protesto, a ideia é fazer uma movimentação no local durante todo o dia, mas sem atrapalhar o trânsito ou as atividades de quem atua na refinaria. “Nós não vamos parar nada, pois não é justo parar quem está aqui trabalhando. Se não der certo, aí sim nós vamos parar”, explicou.

Segundo o anúncio do Governo Federal, o aumento do óleo diesel foi de 5% (ou R$ 0,13 por litro). O preço para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,71. Já o gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, ficou 5,2% mais caro. A gasolina também teve aumento, ficando R$ 0,12 mais caro (4,8%) e passou a custar R$ 2,60 para a venda às distribuidoras.

Londrina

Além da Região Metropolitana de Curitiba, o protesto também está sendo organizado por motoristas de aplicativo e caminhoneiros em Londrina. A manifestação acontece na PR-445, zona sul de Londrina. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local, acompanhando a situação.

(Foto: Eliandro Piva/ RIC Record TV)

As movimentações dos caminhoneiros já acontecem em diversas regiões do país, como Brasília e Minas Gerais.

Fonte: Ric Tv