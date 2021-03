Homem morre ao ser atacado por sete pitbulls no Paraná

U

m homem de 46 anos morreu após ser atacado por sete cães da raça pitbull em Lageado Feio, área rural de Pinhão, na região central do Paraná, nesta terça-feira (2), de acordo com a Polícia Civil. O ataque, conforme os agentes, aconteceu no momento em que o homem entrou numa propriedade próxima ao sítio onde morava.

A polícia acredita que os cachorros tenham passado por debaixo de uma segunda porteira, escapado e atacado o homem. Ferido, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital ainda vivo, mas não resistiu.

Funcionários do sítio onde vivem os cachorros ajudaram no resgate. Eles levaram o homem até metade do caminho e depois o entregaram a uma ambulância que tinha sido acionada. A área rural fica a 35 km de distância do Centro de Pinhão.

Segundo os investigadores da Polícia Civil, não se sabe se os cães eram do caseiro ou do proprietário da fazenda. Um inquérito deve ser aberto para apurar os detalhes e até mesmo se houve responsabilidade do dono dos cachorros.

Fonte: G1