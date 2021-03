Mais de 1,1 milhão de declarações já foram enviadas à Receita Federal

A Receita Federal recebeu, até as 11h desta quarta-feira (3), 1.140.172 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021, ano-base 2020.

A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo.

No Estado do Paraná foram recebidas 50.445 declarações até as 11h desta quarta-feira (3).

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Os contribuintes que receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia da Covid-19, caso tenham recebido, junto com o auxílio, outros rendimentos

tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76, são obrigados a declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física.

O contribuinte que tiver rendimento maior que esse valor deve devolver o auxílio emergencial. Estima-se que cerca de três milhões de declarações em

nível nacional possua algum tipo de devolução a ser feita. Informações sobre como realizar a declaração e a devolução podem ser encontradas no

site do Ministério da Cidadania.

