Mulher cai no golpe do empréstimo via internet em Goioerê

Nesta terça-feira, 02, uma mulher de 23 anos compareceu na 2ª CIA do 7ª BPM de Goioerê, onde relatou que realizou um empréstimo pela internet na agência de um determinado banco, no valor de R$5.000,00 (cinco mil) reais. Relatou ainda que no dia posterior recebeu uma mensagem via Whatsapp, informando que, para que o empréstimo fosse concluído, necessitava de depósitos antecipados, dizendo que se tratava de taxas de cobrança para a liberação do devido empréstimo. Disse que na primeira vez o valor do depósito foi de R$500,00 (quinhentos) reais e a segunda foi de R$641,00 (seiscentos e quarenta e um) reais, não sendo nenhum valor do empréstimo liberado para contratante. A vítima, percebendo que se tratava de um golpe, decidiu procurar a Polícia Militar. Diante dos fatos a jovem foi orientada que se tratava de um Estelionato, e foi informada sobre as medidas cabíveis. Compartilhe! Espalhe