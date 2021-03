Paraná registra sétima morte por dengue desde agosto, diz boletim; total de casos chega a 3.424

A sétima morte por dengue no Paraná, desde o início do ano epidemiológico, foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (2).

De acordo com o boletim da secretaria, o estado registrou 295 novos diagnósticos, na comparação com os dados da semana anterior.

Com isso, o total de casos confirmados chegou a 3.424.

Confira a lista de casos e mortes por município

Entre os 399 municípios paranaenses, 216 possuem confirmações de dengue, segundo o relatório. Os dados consideram o ano epidemiológico que começou em agosto de 2020 e vai até o final de julho de 2021.

Mortes por dengue

Segundo a Sesa, a nova morte confirmada no estado foi registrada em 9 de fevereiro, em Londrina, no norte. O paciente era um idoso, de 70 anos, com quadro de hipertensão arterial. Ele contraiu a dengue na cidade onde morava.

Os outros óbitos pela doença haviam sido confirmados em boletins anteriores.

Foz do Iguaçu e Londrina: 2 mortes cada;

Apucarana, Assaí e Cambé: 1 morte cada.

Suspeitas e confirmações

A secretaria informou que o estado chegou ao total de 33.484 notificações para a doença em 346 municípios. Nesta semana, houve aumento de 2.659 notificados, em relação aos dados da semana passada.

Do total de 3.424 casos confirmados, segundo o boletim, 2.866 são autóctones – quando os pacientes contraem a doença na cidade onde moram – e outros 18 casos são importados de cidades de outros estados.

Os dez municípios com mais casos confirmados de dengue no estado:

Sengés: 600;

Londrina: 413;

Foz do Iguaçu: 223;

Serranópolis do Iguaçu: 215;

Paranaguá: 213;

Ubiratã: 128;

Kaloré: 108;

Rolândia: 103;

Campina da Lagoa: 101;

Paranavaí: 96.

Zika e Chikungunya

Os dados apontam que o Paraná registra, desde o início do ano epidemiológico, cinco casos confirmados de Chikungunya, sendo quatro casos autóctones, e um importado.

São 120 notificações para a doença no estado.

Um caso de Zika vírus já havia sido confirmado, na cidade de Cambé, em boletins anteriores. O total de notificações é de 41, segundo a Sesa.