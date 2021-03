Covid-19: Fim de semana os comércios devem permanecer fechados

O Governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário da Saúde Beto Preto, realizaram uma reunião na tarde desta sexta-feira (5) para apresentar as atualizações sobre as medidas de enfrentamento da pandemia.

Na última sexta-feira (26) o Governo do estado divulgou um Novo Decreto com ações vigorosas e restritivas para conter o avanço da Covid-19. Entre elas houve a paralisação das atividades não essências e de acordo com as novas atualizações, as orientações devem seguir, apenas com uma alteração nos finais de semana.

A partir desta semana os comércios devem permanecer fechados durante o fim de semana, para evitar a circulação de pessoas, visando diminuir o aumento no número de casos da Covid-19.