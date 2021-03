Escolas particulares poderão retornar às aulas a partir de quarta-feira (10)

O governador do Paraná, Ratinho Junior anunciou hoje (5) que o comércio e as atividades não essenciais serão autorizados a reabrir a partir de quarta-feira (10).

Além disso, anunciou a volta às aulas no modelo híbrido. As escolas particulares deverão respeitar o limite máximo de 30% de ocupação nas salas de aula e também poderá retornar às atividades, também no modelo híbrido, a partir do dia 10 de março.