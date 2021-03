Escolas públicas poderão retornar às aulas com 30% da capacidade

Em pronunciamento nesta tarde (05) o Governador Ratinho Júnior juntamente com o Secretário de Saúde, Beto Preto, apresentaram as atualizações do novo decreto estadual para o enfrentamento da Covid-19.

Após a suspensão do retorno às aulas, o Governador anunciou que as escolas públicas retornarão às atividades a partir do dia 15 de março no modelo híbrido e atendendo com apenas 30% da capacidade.

Ele ressaltou que por meio do modelo híbrido, os responsáveis pelos alunos poderão optar por permitir ou não que a aluno retorne à escola.