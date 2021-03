Governo do Estado delibera a reabertura do comércio de serviços não essenciais a partir de quarta-feira (10)

Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (05) o Governador do Paraná, Ratinho Júnior, realizou uma coletiva onde informou as novas decisões sobre o novo decreto.

Conforme anunciado, a partir de quarta-feira (10), o comércio de serviços não essenciais poderão retomar as atividades, com o funcionamento entre às 10h e 17 horas, para evitar aglomerações no horário de pico.

A venda de bebidas alcoólicas continuará proibida a partir das 20h.

Aos sábados e domingos o comércio deverá ser fechado, mas cada cidade poderá ter suas adaptações com decretos municipais, no entanto a orientação do Governo Estadual é o fechamento.